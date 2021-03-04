"Зенит" проиграл дома "Реалу" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 4 марта. Баскетболисты петербургского "Зенита" дома уступили мадридскому "Реалу" со счетом 71:75 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3 134 зрителей.

Баскетболисты "Химок" прервали серию из 17 поражений в Евролиге

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Самым результативным игроком матча стал центровой "Реала" Вальтер Тавареш, на счету которого 16 очков. В составе хозяев больше всех очков в активе защитника Кевина Пангоса - 14.

В матче первого круга мадридцы дома взяли верх со счетом 79:72. В прошлом туре Евролиги "Реал" проиграл "Химкам" (77:78), позволив подмосковному клубу прервать рекордную серию поражений в истории Евролиги (17).

"Зенит" имеет в активе 16 побед в 27 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Реал" в 28 встречах победил 17 раз и идет четвертым.

В следующем матче петербуржцы 8 марта примут "Химки", а "Реал" 11 марта сыграет дома с "Барселоной".