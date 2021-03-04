"Авангард" обыграл "Автомобилист" и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 4 марта. Омский "Авангард" на своей площадке одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 4:3 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в подмосковной Балашихе прошел в присутствии 1 956 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Павел Дедунов (9-я минута), Кирилл Семенов (15), Сергей Толчинский (44), Илья Ковальчук (46). У "Автомобилиста" отличились Вячеслав Литовченко (9), Павел Куликов (29), Георгий Белоусов (32).

В начале третьего периода линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание у бортика и покинул площадку на носилках.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 6 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча и одержали по две победы (6:3, 3:1 в пользу "Авангарда", 4:3 ОТ, 4:1 в пользу "Автомобилиста"). В плей-офф команды встретились в первый раз.

"Авангард" выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в плей-офф (2013/14). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). "Автомобилист" играет в КХЛ с сезона-2009/10 и четыре раза по итогам регулярного чемпионата оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17), высшим достижением екатеринбургской команды является выход во второй раунд (2018/19).