Баскетболисты ЦСКА потерпели крупнейшее поражение с 2001 года

ТАСС, 4 марта. Московский ЦСКА уступил стамбульскому клубу "Анадолу Эфес" со счетом 70:100 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой команды Василие Мицич, в активе которого 21 очко. У армейцев больше всех набрал форвард Торнике Шенгелия (14).

Это поражение стало крупнейшим для ЦСКА с 6 мая 2001 года, тогда московский клуб проиграл казанскому УНИКСу в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 77:113.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав в 27 матчах 18 побед. "Анадолу Эфес" с 17 победами в 27 встречах идет третьим.

В следующем матче Евролиги ЦСКА 11 марта примет итальянский "Милан". "Анадолу Эфес" встретится 12 марта с литовским "Жальгирисом".