Крикунов: хоккеисты "Динамо" недооценили "Северсталь" во втором матче плей-офф КХЛ

Встреча в Москве завершилась победой команды из Череповца со счетом 5:2.

"Мы катались, немного недооценили соперника, игроки посчитали, что если заняли третье место [в регулярном чемпионате], то они намного выше, - сказал Крикунов. - Если мы хотим выиграть, то должны делать все от начала до конца. Регулярный чемпионат уже закончился, а у нас все хотят бегать, забивать, но никто не хочет играть в обороне. Это, кстати, касается и нападающих".

"Сделали три подарка, сами при четырех выходах два в один не забили ни разу. Когда нет полной концентрации, то шайба в ворота не идет. Сегодня еще проиграли и свой пятачок", - добавил главный тренер "Динамо".

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин отметил, что его команда полностью выполнила план на игру. "Думаю, что разрыв в счете не должен был быть таким большим. Конечно, счет для нас хороший, но это всего лишь одна игра, сегодня мы забили, а "Динамо" свои моменты реализовать не смогло. Нашей молодой команде сегодняшняя победа должна придать больше сил", - сказал Разин.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч пройдет 6 марта в Череповце.