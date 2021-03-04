"Северсталь" обыграла московское "Динамо" и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла московское "Динамо" со счетом 5:2 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 4180 зрителей.

СКА удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского "Динамо"

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В составе череповецкого клуба отличились Никита Гуслистов (16-я минута), Александр Петунин (31), Шон Лалонд (36), Йоонас Няттинен (44) и Владислав Кодола (54). У москвичей шайбы на счету Вадима Шипачева (25) и Дмитрия Кагарлицкого (40).

Счет в серии стал 1-1. Третий матч команды проведут 6 марта в Череповце.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). "Северсталь" пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.