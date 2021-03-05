"Атлетик" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании по футболу

ТАСС, 5 марта. "Атлетик" из Бильбао обыграл на выезде "Леванте" со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

"Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу, обыграв по сумме двух матчей "Севилью"

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У победителей голы забили Рауль Гарсия (30-я минута, с пенальти) и Алехандро Беренгер (112). В составе хозяев отличился Рохер (17).

Первая встреча прошла в Бильбао и завершилась вничью (1:1). Днем ранее в другом полуфинале "Барселона" по сумме двух матчей обыграла "Севилью" (0:2, 3:0) и вышла в финал.

"Атлетик" 23 раза становился обладателем Кубка Испании, "Леванте" ни разу не выходил в финал. "Барселона" выигрывала турнир рекордные 30 раз.

Финал Кубка Испании запланирован на 17 апреля. 3 апреля "Атлетик" и "Реал Сосьедад" сыграют в решающем матче турнира прошлого сезона, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.