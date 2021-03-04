"Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу, обыграв по сумме двух матчей "Севилью"

ТАСС, 4 марта. "Барселона" обыграла дома "Севилью" со счетом 3:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

Голы забили Усман Дембеле (12-я минута), Жерар Пике (90), Мартин Брэйтуэйт (95). На 73-й минуте полузащитник гостей Лукас Окампос не сумел реализовать пенальти, а на 90-й его одноклубник Фернандо покинул поле, получив вторую желтую карточку.

Первый матч завершился домашней победой "Севильи" со счетом 2:0. По сумме двух матчей каталонцы прошли дальше и в 42-й раз сыграют в финале Кубка Испании. "Барселона" становилась обладателем титула рекордные 30-й раз. "Севилья" выигрывала турнир пять раз.

В финале, который запланирован на 17 апреля, "Барселона" встретится с победителем пары "Леванте" - "Атлетик" (Бильбао). В первом матче команды сыграли вничью (1:1), ответный матч пройдет 4 марта.