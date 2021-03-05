Промес рассказал, что вернуться в "Спартак" ему подсказало сердце

25 февраля "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс". С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и победителем Суперкубка России.

"Тренер "Аякса" Эрик тен Хаг пытался меня переубедить в переходе. Говорил: "Нет, никуда ты не поедешь. Выйди из кабинета и больше с такими вопросами не обращайся". Но на следующий день я приходил снова" - сказал 29-летний футболист.

Промес рассказал, что ему было сложно покинуть "Аякс": "Это было сложно, потому что Эрик много значит для меня. Восемь лет назад мы вместе выходили в высший дивизион Нидерландов с "Гоу Эхед Иглс". Но сердце подсказало мне, что нужно вернуться в "Спартак".

"Я вернулся, чтобы снова сделать "Спартак" первым, опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: "О, Промес решил все повторить, но так не бывает". А для меня это вызов, я знаю, на что способен. Хочу стать чемпионом со "Спартаком" во второй раз и в третий", - подчеркнул игрок.

"Спартак" с 35 очками после 20 игр занимает четвертое место в Тинькофф-РПЛ.