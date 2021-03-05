Тодт заявил, что Никиту Мазепина ждут серьезные последствия в случае повторного скандала

ТАСС, 5 марта. Российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиту Мазепина ждут серьезные последствия в случае, если он повторно окажется в центре скандала. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, комментарий которого приводит портал Race Fans .

Мазепин надеется, что изменит отношение фанатов к себе выступлениями в "Формуле-1"

9 декабря 2020 года в Instagram Мазепина появилось видео, где он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, находящейся на заднем. Позднее видео было удалено. Данный инцидент вызвал негативную реакцию у общественности, а руководство команды и "Формулы-1" осудили действия гонщика. Впоследствии Мазепин принес извинения.

"Скажу прямо, что я не был доволен ситуацией, сложившейся вокруг Мазепина и его действий, - сказал Тодт. - Он получил предупреждение, если это повторится, то его ждут серьезные последствия. Я надеюсь, что он извлек урок".

Мазепину 22 года, он станет четвертым российским пилотом в истории "Формулы-1". До него в "королевских гонках" выступали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят. В 2020 году Мазепин выступал в "Формуле-2", заняв пятое место по итогам чемпионата.

Первый этап "Формулы-1" сезона-2021 пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.