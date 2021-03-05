СМИ: WADA изучает раскраску болида команды "Хаас" в цвета российского флага

ТАСС, 5 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает раскраску болида команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" "Хаас" в цвета российского флага на предмет нарушения запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях. Об этом сообщает портал Formula1 News .

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В четверг "Хаас" представил новую раскраску болида для участия в сезоне 2021 года, она выполнена в цвета российского триколора, поскольку титульным спонсором команды стала компания "Уралкалий", основным владельцем которой является Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хаас" Никиты Мазепина.

Руководитель американской команды Гюнтер Штайнер заявил, что ливрея была придумана в прошлом году до санкций WADA в отношении российского спорта. Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила раскраску болида.

"WADA осведомлено об этом вопросе и изучает его с соответствующими органами", - говорится в заявлении агентства.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.