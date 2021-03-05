Улыбчивый, добрый и справедливый. 85 лет назад родился Владимир Маслаченко

Футболом Владимир Маслаченко заболел в самом детстве, когда девятилетним случайно поучаствовал в игре дворовых команд. Проходил мимо играющих ребят, увидел летящий в ворота мяч и поймал. Упал на мостовую, испачкал новый костюмчик, получил нагоняй от мамы, но встретился с делом всей жизни. От дворовых команд — до криворожского "Спартака", а потом и днепропетровского "Металлурга". Володя успевал совмещать футбол, баскетбол, волейбол, легкую атлетику, но в 1955 году неожиданно отодвинул спорт в сторону. Выбрал учебу, причем серьезную, — поступил в медицинский институт. "У дедушки был интерес ко всему, так что я не удивлена, что он пошел учиться в медицинский институт, — рассказывает Юлия Маслаченко ТАСС. — Ему было интересно изучать строение организма, и у него это получалось. Как-то он прекрасно препарировал лягушку, и преподаватель сказал, что у него может быть большое будущее в медицине. Эти знания ему потом очень помогали в карьере, например, он понимал, что происходит с телом, как и когда надо восстанавливаться".

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Учебу Маслаченко умудрялся совмещать с тренировками и играми за "Металлург", где из-за травмы надолго выбыл основной вратарь команды. Но в 1956 году Владимир оставил медицину и переехал в Москву, его позвал в "Локомотив" тренер Николай Морозов. В столице молодого вратаря ждал успех — первый же матч "на ноль", первый с 1936 года выигранный "Локомотивом" Кубок СССР, вызов в сборную. В 1958 году его приглашали в ФРГ, немецкий "Гамбург" так впечатлился игрой голкипера. В 1962 году товарищеский матч против сборной Коста-Рики чуть не завершил карьеру вратаря. Маслаченко в игровом эпизоде столкнулся с соперником, в результате — сломанная челюсть, трещина височной кости. Несмотря на серьезные повреждения, футболист успешно восстановился и получил приглашение от московского "Спартака". Как вспоминает в книге "Спорт — это искусство, спорт — это жизнь", составителем которой стала Юлия Маслаченко, именно об игре за "Спартак" вратарь мечтал с детства. Его успехи в составе красно-белых хорошо известны — титул чемпиона СССР, три выигранных Кубка страны. В составе "Спартака" он играл до 1969 года. От Африки до репортажей После завершения игровой карьеры Владимир Никитович попробовал себя в тренерской деятельности. Но и здесь выбрал себе не самый простой путь — уехал в Африку, где стал тренером-координатором нескольких клубов и национальной сборной республики Чад.

Описание С Никитой Симоняном, 1996 год © Владимир Нечаев/ТАСС

"Он с теплотой вспоминал свою работу в Африке, в Чаде. Говорил, что если бы там были другие условии для жизни, как минимум нормальная еда, то футболисты показывали бы совсем другие результаты, там были талантливые ребята, — говорит Юлия Маслаченко. — Бабушка рассказывала, что он общался с ребятами и помимо тренировок, отдавал свою одежду. В Чаде был русский лицей, и дедушку очень поразило, как один паренек там читал стихотворение Пушкина "Я помню чудное мгновенье". "От того времени у дедушки остались только приятные воспоминания, но он понял, что не готов продолжать тренерскую карьеру. Его очень манило телевидение. Уже из Африки он начинал слать репортажи, понял, что хочет в этом работать", — добавляет собеседница ТАСС. Маслаченко возвращается в СССР, и вот тут уже начинается другая история, подарившая нам одного из самых ярких спортивных журналистов. Владимир Никитович работал на Центральном телевидении, до 1990 года был спортивным комментатором программы "Время". Одна из самых известных трансляций с комментарием Маслаченко — финал Олимпийских игр 1988 года, где встретились сборные Бразилии и СССР.

"Что отличало его репортажи? Для меня, конечно, родной голос. Когда слышу те трансляции сейчас, то все внутри сжимается, — поделилась Юлия Маслаченко. — Сильно отличалась и манера подачи, он был нестандартным комментатором. Мне всегда нравилось то, что он чувствовал себя очень свободно перед микрофоном, это не был сухой комментарий, он общался со зрителем, давал профессиональную оценку и ничего не боялся, будто понимал, что может сказать больше, чем остальные. Их поколение вообще отличает то, что они не боятся говорить. Сейчас к нам на "Матч ТВ" приходит Евгений Серафимович Ловчев, и его тоже выделяет то, что он говорит все как есть. Дедушка во время репортажей проживал все моменты так, будто сам находился на поле. Поэтому нередко был эмоционален, мог и лишнего сказануть. Маслаченко не оставил профессию и посде распада СССР, когда была переформатирована сетка телеканалов. Он сотрудничал с каналом Eurosport, "Радио Россия", а в 1996 году пришел на "НТВ-Плюс". "Большую часть жизни я жила вместе с ним и бабушкой, видела, как он готовится к репортажам, как ему звонят и берут интервью, к нам домой приезжали журналисты, — вспоминает Юлия. — Мне все так нравилось, что говорила ему, что стану комментатором. Даже не знала тогда, что такое комментатор, но неважно — буду комментатором и все. Уже в восьмом классе серьезно решила стать журналистом, и вот от этого не отступила. Дедушка поддержал. На журфаке МГУ нужно было проходить практику, и он предложил пойти на "НТВ-Плюс". Но не было такого, что вот, я пришла от дедушки. Он работал в футбольной редакции, а я — в "НТВ-Плюс Онлайн", который никак не был с ним связан и даже находился на другом этаже. Так и осталась на "НТВ-Плюс", прошла весь путь — работала редактором, корреспондентом. Но когда в первый раз появилась в кадре, дедушки уже не было, к сожалению, он этого не застал. Хотелось бы послушать, как он оценит мою работу в роли телеведущей".

Описание Владимир Маслаченко и Лев Яшин, 1990 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Что касается советов, то он старался очень аккуратно оценивать мои работы, репортажи. Не было такого, чтобы мы садились, разбирали текст и он бы во все лез. Наверно, хотел дать мне больше самостоятельности, — рассказывает Юлия Маслаченко. — Помню, что один раз попросила его помочь с футболом — он комментировал матч, а мне надо было делать сюжет, до выпуска новостей оставалось совсем мало времени. Он спросил: "Сколько тебе надо по времени?" Я ответила, что минуту. И он надиктовал текст ровно на минуту. Начитывала и понимала, что совсем не надо править, нет лишних слов, повторов, хронометраж идеальный — секунда в секунду. Это очень поразило. Он с детства привил мне эту любовь к спорту, и мне действительно интересно то, о чем я рассказываю. Работаю с душой — это от него". Думаем, что все будут жить вечно Юлия Маслаченко стала составителем книги "Спорт — это исскуство, спорт — это жизнь", где биографию Владимира Никитовича дополнили воспоминания его коллег. Но, по словам журналистки, многие творческие планы остались нереализованными. "Уже вышла книга про дедушку, биография, но при этом у него было очень много своих мыслей. У нас с ним была идея, что надо начать записывать эти мысли, что-то сделать. Может быть, мне бы он рассказывал это как-то по-другому. К сожалению, не успели. Ведь мы обычно живем с ощущением, что все всегда будут живы. Когда его не стало, мне был 21 год — уже не ветер в голове, но и не как сейчас, когда тебе 30 лет. Вряд ли мы бы с ним говорили и писали бы книгу именно о футболе, я бы хотела спросить его о профессии, о жизни. Он все хранил в голове, никаких записей не осталось, — рассказывает Юлия. — Он прожил невероятную жизнь, очень честную и интересную. Дедушка постоянно травил байки, вспоминал разные смешные истории, а я слушала это не всегда достаточно внимательно, думала, что в следующий раз снова расскажет. Надо было все запоминать, вот об этом я жалею. Однажды у меня спросили для интервью: "Какие у него были главные фразы?" Вспоминаю, что он произносил в репортажах, но ведь и помимо футбольных перлов, в жизни, он говорил столько интереснейших вещей, столько мудрости было в его словах".

Описание С Владиславом Третьяком, 1986 год © Валерий Зуфаров/ТАСС