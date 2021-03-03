"Умел разговаривать со зрителем". Соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

Спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ". Он начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ Плюс". В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов, матчах чемпионатов России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.
Одним из первых на уход из жизни комментатора отреагировал спортивный телеведущий Виктор Гусев.
"Перед чемпионатом Европы по футболу 1996 года на Первом канале был конкурс болельщиков, который назывался, если мне не изменяет память,"На пути к Уэмбли". Участникам конкурса нужно было давать ответы на вопросы по истории футбола и, в том числе, комментировать отрывки матчей. Победителем того конкурса стал Юра, так как он лучше всех знал футбол и очень хорошо откомментировал тот кусочек игры "Спартака", который ему достался наугад. Розанов выиграл тогда путевку на чемпионат Европы, но из-за проблем с получением паспорта и выездом нам пришлось заменить ему приз на телевизор", - рассказал Гусев ТАСС.
"Через некоторое время он мне позвонил и попросил помощи, - продолжил Гусев. - На канале НТВ был конкурс молодых комментаторов, а Юра был немного постарше и очень хотел в нем участвовать. Я позвонил Василию Уткину и порекомендовал взять Розанова в порядке исключения. Вася согласился, а Юра в итоге выиграл конкурс. Так началась его карьера комментаторская".
"Какие были сильные стороны? Во-первых, это знание футбола, - отметил Гусев. - Он комментировал какой-то кусочек шедшего матча, и сразу мог найти отсыл к похожей ситуации, которая случилась в прошлом. И это всегда было к месту. Во-вторых, сверхзадатки конферансье, очень важного атрибута комментаторской работы. Юра умел разговаривать со зрителем. Мне кажется, он был очень хорошим комментатором, хотя я с ним никогда не работал вместе. И командным человеком, что очень важно для спортивной редакции. Российская ассоциация спортивных комментаторов всячески ему помогала, когда у него начались эти серьезные проблемы со здоровьем. Мы выпустили книгу воспоминаний, и весь гонорар передали ему на лечение. Юра до конца не сдавался недугу и пытался комментировать. Это был, конечно, не тот Юра, но все равно получалось хорошо".
Дмитрий Губерниев отметил неповторимый комментаторский стиль Розанова.
"Когда мы говорим о том, кто продолжатель славных советских традиций и создатель своего неповторимого стиля, то это Юрий Розанов. Мне посчастливилось с ним работать", - сказал Губерниев ТАСС.
Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун назавал Розанова одним из лучших в своей профессии.
"Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи "Спартака". В сердцах наших болельщиках память о нем останется", - сказал Федун в беседе с корреспондентом газеты "Спорт-Экспресс".
Свои соболезнования выразили Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Федерация хоккея России (ФХР), а также футбольные и хоккейные клубы.
Ушёл из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 3, 2021
В последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне.
Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами. pic.twitter.com/jP80W1vb58
Ушёл из жизни Юрий Розанов. Замечательный комментатор, чей голос и чью манеру нельзя было перепутать ни с какими другими. Удивительно светлый, порядочный, добрый, совестливый человек. «Спартак» приносит искренние соболезнования родным, коллегам Юрия Розанова и всем болельщикам. pic.twitter.com/1wGehB3LJs— Spartak Moscow (@spartak_hc) March 3, 2021
Сегодня в возрасте 59 лет ушёл из жизни спортивный комментатор Юрий Розанов.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 3, 2021
Настоящий профессионал и прекрасный рассказчик, спорту будет его очень не хватать.
«Авангард» приносит соболезнования родным и близким Юрия. pic.twitter.com/XTDm7MzMci
Не стало легендарного спортивного комментатора Юрия Розанова − ему было 59 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича. Вечная память pic.twitter.com/brnOyVpR4z— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 3, 2021
Сегодня в возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 3, 2021
РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича. pic.twitter.com/PmIIzIclwF
Сегодня не стало блестящего комментатора Юрия Розанова. Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за #ЦСКА, наш большой друг.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 3, 2021
Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича pic.twitter.com/osMDphID2c
3 марта ушел из жизни комментатор Юрий Розанов.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 3, 2021
Его знал каждый болельщик. Матчи молодежного чемпионата мира, в том числе и того самого, в 2011 году, мы смотрели под его блестящий комментарий.
Спасибо за все, Юрий Альбертович.
Глубочайшие соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/Glh3G6OoS6
3 марта 2021 года на 60-м году ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким.— КХЛ (@khl) March 3, 2021
В память о Юрии Альбертовиче матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания. pic.twitter.com/B7O6YPnDWG
На 59 году жизни скончался знаменитый спортивный комментатор Юрий Розанов. Его голос знаком практически любому хоккейному или футбольному болельщику нашей страны— Olympic Russia (@Olympic_Russia) March 3, 2021
Соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича pic.twitter.com/GwpyniI8Ay
На 60-м году жизни скончался Юрий Розанов — спортивный комментатор, голос которого знаком каждому хоккейному и футбольному болельщику России.— Хоккей России (@russiahockey) March 3, 2021
Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам таланта известного комментатора pic.twitter.com/ki1zQSG82R
Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Юрия Розанова. pic.twitter.com/8Ns7F0Uylh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 3, 2021
Не стало комментатора Юрия Розанова.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 3, 2021
Легендарные «Уже не зря приехали» и «Гёкдениз, 1 на 1, забей! Забил! Забил, Карадениз, 2:1» навсегда в наших сердцах.
Светлая память! pic.twitter.com/l7m1sf11N5