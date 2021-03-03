"Умел разговаривать со зрителем". Соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

"Перед чемпионатом Европы по футболу 1996 года на Первом канале был конкурс болельщиков, который назывался, если мне не изменяет память,"На пути к Уэмбли". Участникам конкурса нужно было давать ответы на вопросы по истории футбола и, в том числе, комментировать отрывки матчей. Победителем того конкурса стал Юра, так как он лучше всех знал футбол и очень хорошо откомментировал тот кусочек игры "Спартака", который ему достался наугад. Розанов выиграл тогда путевку на чемпионат Европы, но из-за проблем с получением паспорта и выездом нам пришлось заменить ему приз на телевизор", - рассказал Гусев ТАСС.

Спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ" . Он начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ Плюс". В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов, матчах чемпионатов России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.

"Через некоторое время он мне позвонил и попросил помощи, - продолжил Гусев. - На канале НТВ был конкурс молодых комментаторов, а Юра был немного постарше и очень хотел в нем участвовать. Я позвонил Василию Уткину и порекомендовал взять Розанова в порядке исключения. Вася согласился, а Юра в итоге выиграл конкурс. Так началась его карьера комментаторская".

"Какие были сильные стороны? Во-первых, это знание футбола, - отметил Гусев. - Он комментировал какой-то кусочек шедшего матча, и сразу мог найти отсыл к похожей ситуации, которая случилась в прошлом. И это всегда было к месту. Во-вторых, сверхзадатки конферансье, очень важного атрибута комментаторской работы. Юра умел разговаривать со зрителем. Мне кажется, он был очень хорошим комментатором, хотя я с ним никогда не работал вместе. И командным человеком, что очень важно для спортивной редакции. Российская ассоциация спортивных комментаторов всячески ему помогала, когда у него начались эти серьезные проблемы со здоровьем. Мы выпустили книгу воспоминаний, и весь гонорар передали ему на лечение. Юра до конца не сдавался недугу и пытался комментировать. Это был, конечно, не тот Юра, но все равно получалось хорошо".

Дмитрий Губерниев отметил неповторимый комментаторский стиль Розанова.

"Когда мы говорим о том, кто продолжатель славных советских традиций и создатель своего неповторимого стиля, то это Юрий Розанов. Мне посчастливилось с ним работать", - сказал Губерниев ТАСС.

Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун назавал Розанова одним из лучших в своей профессии.

"Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи "Спартака". В сердцах наших болельщиках память о нем останется", - сказал Федун в беседе с корреспондентом газеты "Спорт-Экспресс".

Свои соболезнования выразили Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Федерация хоккея России (ФХР), а также футбольные и хоккейные клубы.