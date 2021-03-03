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"Умел разговаривать со зрителем". Соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

В 2019 году у спортивного комментатора был диагностирован рак
Юрий Розанов Пресс-служба "Матч ТВ"
Описание
Юрий Розанов
© Пресс-служба "Матч ТВ"

Спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ". Он начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ Плюс". В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов, матчах чемпионатов России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх. 

Одним из первых на уход из жизни комментатора отреагировал спортивный телеведущий Виктор Гусев.

"Перед чемпионатом Европы по футболу 1996 года на Первом канале был конкурс болельщиков, который назывался, если мне не изменяет память,"На пути к Уэмбли". Участникам конкурса нужно было давать ответы на вопросы по истории футбола и, в том числе, комментировать отрывки матчей. Победителем того конкурса стал Юра, так как он лучше всех знал футбол и очень хорошо откомментировал тот кусочек игры "Спартака", который ему достался наугад. Розанов выиграл тогда путевку на чемпионат Европы, но из-за проблем с получением паспорта и выездом нам пришлось заменить ему приз на телевизор", - рассказал Гусев ТАСС.

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"Через некоторое время он мне позвонил и попросил помощи, - продолжил Гусев. - На канале НТВ был конкурс молодых комментаторов, а Юра был немного постарше и очень хотел в нем участвовать. Я позвонил Василию Уткину и порекомендовал взять Розанова в порядке исключения. Вася согласился, а Юра в итоге выиграл конкурс. Так началась его карьера комментаторская".

"Какие были сильные стороны? Во-первых, это знание футбола, - отметил Гусев. - Он комментировал какой-то кусочек шедшего матча, и сразу мог найти отсыл к похожей ситуации, которая случилась в прошлом. И это всегда было к месту. Во-вторых, сверхзадатки конферансье, очень важного атрибута комментаторской работы. Юра умел разговаривать со зрителем. Мне кажется, он был очень хорошим комментатором, хотя я с ним никогда не работал вместе. И командным человеком, что очень важно для спортивной редакции. Российская ассоциация спортивных комментаторов всячески ему помогала, когда у него начались эти серьезные проблемы со здоровьем. Мы выпустили книгу воспоминаний, и весь гонорар передали ему на лечение. Юра до конца не сдавался недугу и пытался комментировать. Это был, конечно, не тот Юра, но все равно получалось хорошо".

Дмитрий Губерниев отметил неповторимый комментаторский стиль Розанова. 

"Когда мы говорим о том, кто продолжатель славных советских традиций и создатель своего неповторимого стиля, то это Юрий Розанов. Мне посчастливилось с ним работать", - сказал Губерниев ТАСС.

Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун назавал Розанова одним из лучших в своей профессии.

"Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи "Спартака". В сердцах наших болельщиках память о нем останется", - сказал Федун в беседе с корреспондентом газеты "Спорт-Экспресс".

Свои соболезнования выразили Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Федерация хоккея России (ФХР), а также футбольные и хоккейные клубы.

 

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