Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Розанове

ТАСС, 3 марта. Встречи 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В среду стало известно о смерти Розанова на 60-м году жизни. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

"РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича. Матчи 21-го тура Тинькофф-РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче", - говорится в сообщении.

Игры 21-го тура пройдут с 6 по 8 марта.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ Плюс". В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов, матчах чемпионатов России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.

В 2012 году он был награжден телевизионной премией ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" вместе с Сергеем Крабу за репортаж с финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными Канады и России, в котором выиграли россияне со счетом 5:3.