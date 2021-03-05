В Шотландии и Ирландии рассказали о работе по допуску зрителей на матчи Евро

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Шотландская футбольная ассоциация и Футбольная ассоциация Ирландии ведут работу по допуску максимально возможного количества зрителей на матчи чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах организаций.

В четверг Би-би-си сообщила о том, что Глазго и Дублин рискуют быть исключенными из списка городов, которые примут матчи Евро, так как менее чем за 100 дней до турнира власти стран не предоставили гарантии Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно присутствия болельщиков на шотландском и ирландском стадионах "Хэмпден Парк" и "Авива".

"Мы продолжаем вести постоянный диалог с УЕФА и правительством Шотландии по поводу проведения турнира в Шотландии с учетом продолжающегося воздействия пандемии COVID-19. Мы продолжим эти обсуждения, чтобы как можно больше болельщиков смогли насладиться четырьмя матчами на стадионе "Хэмпден Парк". Мы продолжим работать в этом направлении вплоть до 7 апреля", - сообщили в пресс-службе Шотландской футбольной ассоциации.

В пресс-служба УЕФА ТАСС заявили, что турнир по-прежнему планируют провести в 12 городах.

"На прошлой неделе правительство Ирландии согласилось с тем, что текущие ограничения в том числе на количество зрителей на стадионах будут продлены до 5 апреля, - сообщили в Футбольной ассоциации Ирландии. - Пока слишком рано говорить о том, как и когда будут ослаблены эти ограничения. По запросу УЕФА партнеры Дублина как города - организатора Евро-2020 - Футбольная ассоциация Ирландии, городской совет Дублина, стадион "Авива", департамент туризма, культуры, искусства, спорта и СМИ - изучают возможные сценарии проведения матчей в соответствии с обстановкой вокруг COVID-19".

"Мы находимся в постоянном диалоге с УЕФА и намерены работать над реализацией наилучшего возможного сценария в соответствии с принципами здравоохранения", - добавили в Футбольной ассоциации Ирландии.

О чемпионате Европы - 2020

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.

В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" пройдут матчи группового этапа Шотландия - Чехия (14 июня), Хорватия - Чехия (18 июня) и Хорватия - Шотландия (22 июня). В Дублине на арене "Авива" будут сыграны матчи Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня). Также города примут по одной встрече 1/8 финала, они состоятся 29 июня.