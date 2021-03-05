Лыжник Червоткин объяснил, за счет чего убежал от всех соперников на первом этапе эстафеты

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Алексей Червоткин объясняет свое удачное выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе хорошей готовностью лыж. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

Лыжник Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира

В составе российской команды эстафету вслед за Червоткиным бежали Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Червоткин на первом этапе сумел убежать от всех соперников на 45 секунд, однако Якимушкин следом выступил неудачно, опустив команду на шестое место. В итоге команда сумела стать второй.

"Хорошо работали лыжи, сервис очень классно сработал, - объяснил Червоткин свой отрыв. - Плюс хорошее самочувствие, поскольку я спустился с гор и сейчас идет вторая волна [акклиматизации]. На третьем круге немного накрыло, но для такой трассы это нормально".

После окончания гонки спортсмен долго приходил в себя. "Мне было адски тяжело и в скиатлоне. Каждая гонка тяжелая, всегда выкладываешься", - заметил он.

Победу в эстафете одержали норвежские лыжники.