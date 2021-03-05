"Химки" проиграли "Альбе" в матче баскетбольной Евролиги после победы над "Реалом"

Самым результативным игроком матча стал защитник "Альбы" Маркус Эрикссон, в его активе 36 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал форвард Джордан Мики - 29. Кроме того, дабл-дабл в составе "Химок" оформил защитник Алексей Швед - 15 очков и 12 результативных передач.

"Химки" потерпели 24-е поражение в 27 матчах текущего сезона. В прошлом туре подмосковная команда прервала серию из 17 поражений в Евролиге, дома обыграв мадридский "Реал". В турнирной таблице "Химки" занимают последнее, 18-е место, "Альба" с 10 победами идет 16-й.

В следующем туре "Химки" 11 марта в гостях сыграет с сербской "Црвеной Звездой", "Альба" в тот же день на выезде встретится с французским АСВЕЛом.