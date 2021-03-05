ЦСКА обыграл "Спартак" и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл московский "Спартак" со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене", площадка является домашней для обоих клубов.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (23-я минута), Клас Дальбек (39), Максим Шалунов (44), Брендэн Лайпсик (51) и Максим Мамин (60). У "Спартака" отличился Дмитрий Вишневский (37). На первой минуте матча нападающему армейцев Павлу Карнаухову удалось открыть счет, но после видеопросмотра шайба не была засчитана.

Тренер "Спартака" Олег Знарок установил рекорд по количеству матчей в плей-офф КХЛ. 58-летний специалист достиг отметки в 118 игр и обошел по этому показателю бывшего главного тренера казанского "Ак Барса" Зинэтулу Билялетдинова (117). Также Знарок лидирует по количеству побед в Кубке Гагарина (79). Матч стал 100-м в плей-офф КХЛ для нападающего "Спартака" Сергея Широкова.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0, следующий матч серии пройдет 7 марта.

В трех из четырех матчей регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА был сильнее "Спартака". В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4-0.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира и семь раз проходили первую стадию турнира. "Спартак" в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.