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Футбол во Франции

Футболист "Монако" Головин признан лучшим игроком месяца в команде

В феврале полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата и Кубка Франции, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 5 марта. Полузащитник сборной России Александр Головин признан лучшим игроком выступающего в чемпионате Франции по футболу "Монако" по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В прошлом месяце Головин принял участие в шести матчах чемпионата и Кубка Франции, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. В матче с "Нимом", который завершился победой "Монако" со счетом 4:3, он оформил первый в карьере хет-трик.

После 28 туров "Монако" с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В текущем сезоне 24-летний Головин провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть передач.

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Футбол во Франции
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