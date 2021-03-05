Футболист "Монако" Головин признан лучшим игроком месяца в команде

ТАСС, 5 марта. Полузащитник сборной России Александр Головин признан лучшим игроком выступающего в чемпионате Франции по футболу "Монако" по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом месяце Головин принял участие в шести матчах чемпионата и Кубка Франции, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. В матче с "Нимом", который завершился победой "Монако" со счетом 4:3, он оформил первый в карьере хет-трик.

После 28 туров "Монако" с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В текущем сезоне 24-летний Головин провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть передач.