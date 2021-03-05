Дзюдоист Григорян завоевал бронзовую награду на турнире мировой серии "Большой шлем"

В полуфинале спортсмен получил рассечение брови. "Ничего страшного, не в ней причина проигрыша. Схватка получилась хорошая, соперник сильный, достойный, мы недавно боролись с ним в Дохе, там у меня получилось одержать победу, а в этот раз он меня немножко переиграл. В следующий раз буду стараться у него выиграть", - сказал Григорян в беседе с корреспондентом ТАСС.

"В поединке за бронзу настраивался на длинную схватку, рассчитывал, что придется зарубиться с ним [Селикжановым], но получилось подловить соперника, поймать его на контрприеме. И с тренерами на сборах, и дома с личным тренером мы работали над тактическим выстраиванием схватки, чтобы тратить на нее меньше сил, но при этом повышать ее эффективность", - сообщил спортсмен.

Отвечая на вопрос о своем состоянии, дзюдоист отметил, что находится в хорошей форме, но ее необходимо постоянно развивать. "Сейчас у меня хорошая форма, надо ее развивать, чтобы она как минимум была такой же и в дальнейшем становилась еще лучше. Я готов доходить до финала и надеюсь, на следующем старте сделаю все возможное, чтобы сделать это и занять первое место", - сказал Григорян.

Турнир в Ташкенте проходит со зрителями. "Со зрителями было интереснее бороться - болельщики активные, на трибунах даже с барабанами были. Тут очень многие занимаются дзюдо, это развитый вид спорта в этой стране. Так что вспоминаем то, что было до пандемии, более-менее отходим от всего этого, поинтереснее становится", - добавил собеседник ТАСС.

Соревнования завершатся 7 марта.