Тренер "Миннесоты" заявил, что команду не должны удивлять действия Капризова на площадке

ТАСС, 6 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов в каждом матче способен сделать что-то новое на площадке. Такое мнение высказал главный тренер команды Дин Эвасон, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на субботу "Миннесота" в гостях победила "Аризону" (5:1) в матче регулярного чемпионата. Капризов записал на свой счет две результативные передачи, одна из которых была отдана не глядя из-за ворот.

"Нас не должно удивлять то, что делает Кирилл, - сказал Эвасон. - Кажется, что он в каждом матче способен показать нам что-то новое".

23-летний Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 19 очков (6 шайб + 13 передач) в 21 игре. "Миннесота" занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 27 очков после 21 встречи.