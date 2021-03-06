Форвард "Колорадо" Саад: Ничушкин в матче НХЛ против "Анахайма" был в ударе

ТАСС, 6 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерий Ничушкин провел сильный матч против "Анахайма". Такое мнение высказал партнер россиянина по команде Брэндон Саад, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
В ночь на субботу "Колорадо" обыграл "Анахайм" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Ничушкин забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме.
"Это очень красивый гол, мы счастливы за Валерия, - сказал Саад. - Ничушкин сегодня был в ударе. Всякий раз, как только он использует свои габариты и скорость, идет на ворота, Ничушкин становится очень опасным для соперника".
Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар похвалил российского форварда. "Да, я думаю, что Ничушкин сыграл хорошо, без вопросов, - сказал он. - Просто посмотрите, как он забил два гола, как работал на льду и все грамотно исполнил. Мне это напомнило, как Валерий играл в прошлом сезоне, когда без тени сомнения шел на ворота, создавал моменты, нагнетал давление - с шайбой и без. Он забросил сегодня две очень важные шайбы".
В активе 26-ленего Ничушкина в текущем сезоне 6 очков (4 шайбы + 2 передачи) в 21 матче. "Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 27 очков после 21 игры.