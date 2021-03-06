Форвард "Колорадо" Саад: Ничушкин в матче НХЛ против "Анахайма" был в ударе

В ночь на субботу "Колорадо" обыграл "Анахайм" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Ничушкин забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме.

"Это очень красивый гол, мы счастливы за Валерия, - сказал Саад. - Ничушкин сегодня был в ударе. Всякий раз, как только он использует свои габариты и скорость, идет на ворота, Ничушкин становится очень опасным для соперника".

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар похвалил российского форварда. "Да, я думаю, что Ничушкин сыграл хорошо, без вопросов, - сказал он. - Просто посмотрите, как он забил два гола, как работал на льду и все грамотно исполнил. Мне это напомнило, как Валерий играл в прошлом сезоне, когда без тени сомнения шел на ворота, создавал моменты, нагнетал давление - с шайбой и без. Он забросил сегодня две очень важные шайбы".

В активе 26-ленего Ничушкина в текущем сезоне 6 очков (4 шайбы + 2 передачи) в 21 матче. "Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 27 очков после 21 игры.