Футболисту "Фиорентины" Кокорину диагностировали микротравму бедра

"После сохранения болезненных симптомов, которые проявились во время матча в среду против "Ромы" (1:2), Кокорин был подвергнут дополнительным диагностическим тестам, которые показали минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги, - сказано в сообщении. - Игрок начал терапевтическое лечение, в ближайшие дни его статус будет пересмотрен".

Кокорину 29 лет, он выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, но результативными действиями не отметился. На счету нападающего одна желтая карточка. Флорентийский клуб с 25 очками после 25 игр занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.