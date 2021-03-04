Главный тренер "Фиорентины" считает, что нужно снизить ожидания в отношении Кокорина

ТАСС, 4 марта. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" должен проявить терпение и дать российскому форварду Александру Кокорину время вписаться в команду. Такое мнение высказал главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В среду "Фиорентина" на выезде проиграла "Роме" со счетом 1:2 в матче 25-го тура чемпионата Италии. Кокорин провел третий матч за клуб, выйдя на замену на 52-й минуте.

"Мы должны снизить ожидания и проявить терпение. Кокорин должен интегрироваться, он должен понимать итальянский футбол", - сказал Пранделли.

Кокорину 29 лет, он выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, но результативными действиями не отметился. На счету нападающего одна желтая карточка. Флорентийский клуб с 25 очками после 25 игр занимает 14-е место в турнирной таблице.