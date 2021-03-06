"Автомобилист" обыграл "Авангард" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. Екатеринбургский "Автомобилист" на домашней площадке одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 2:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 2 431 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Бочаров (32-я минута) и Григорий Белоусов (59). У "Авангарда" отличился Александр Хохлачев (33).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Авангарда". В двух первых встречах омский клуб одержал победы со счетом 3:0 и 4:3. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 8 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча и одержали по две победы (6:3, 3:1 в пользу "Авангарда"; 4:3 ОТ, 4:1 в пользу "Автомобилиста"). В плей-офф команды встретились в первый раз.

"Авангард" выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в плей-офф (2013/14). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). "Автомобилист" играет в КХЛ с сезона-2009/10, клуб четырежды оставался за пределами зоны плей-офф по итогам регулярного чемпионата (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17). Екатеринбургская команда смогла преодолеть стадию первого раунда один раз (2018/19).