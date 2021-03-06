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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордисты Надыршина и Соболев заняли вторые места на этапе Кубка мира в Словении

Победы на счету немки Рамоны Хофмайстер и словенца Жана Кошира

ТАСС, 6 марта. Россияне София Надыршина и Андрей Соболев стали вторыми в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Словении.

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Надыршина в финале уступила немке Рамоне Хофмайстер, проиграв ей 0,04 секунды. Третьей стала швейцарка Жюли Цогг. Еще одна россиянка Милена Быкова выбыла на стадии четвертьфинала.

Соболев в решающем заезде проиграл словенцу Жану Коширу (+0,41). Третье место занял поляк Оскар Квятковский.

Надыршина на минувшем чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах завоевала две награды - одну золотую и одну серебряную. Соболев является чемпионом мира 2015 года.

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