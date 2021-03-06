Лопухов: результаты лыжниц на чемпионате мира вызывают оптимизм перед Олимпиадой

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по лыжным гонкам достойно выступила на чемпионате мира в Германии и имеет все шансы показать более высокий результат на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал Николай Лопухов, который являлся старшим тренером женской команды России, завоевавшей в 2006 году в итальянском Турине золотые олимпийские медали в эстафете.

"Если говорить про выступление наших женщин, то олимпийский сезон мы можем ждать с оптимизмом. Основания для этого есть, наша команда впервые за 16 лет смогла занять второе место в эстафете. Последний раз это случилось в 2005 году здесь же, в Оберстдорфе, когда я работал с Юлией Чепаловой. А на следующий год сборная России завоевала в Турине золотые олимпийские медали, и мне очень хотелось бы, чтобы эта традиция повторилась в Пекине", - сказал Лопухов.

На чемпионате мира в Оберстдорфе в активе женской российской команды только серебро в эстафете, которое завоевали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева. Ступак и Непряева заняли четвертое место в командном спринте, в личном спринте россиянкам не удалось пробиться в полуфинал. Сорина стала лучшей из россиянок в скиатлоне на 15 км (8-е место), гонке на 10 км с раздельным стартом (5-е) и гонке на 30 км (9-е).

"У нас в команде собрались очень хорошие лыжницы, у которых есть перспективы, но все будет зависеть от того, как они подготовятся, - продолжил Лопухов. - Речь идет прежде всего о Сориной, Кирпиченко, Непряевой и Ступак. Ждем, когда вернется в сборную Анастасия Седова. Но я считаю, что должна быть отдельная женская команда".

Собеседник ТАСС считает, что отказ от отдельной спринтерской команды несколько лет назад был ошибочным. "Мы теряем спринтеров, для них нужна специальная работа, техника, тактика. Даже мышцы другие. Все то, чем отличается норвежец Йоханнес Клебо, к примеру", - подчеркнул Лопухов, который также заявил, что не является сторонником подготовки сильнейших лыжников и лыжниц страны в разных группах.

"Мы сейчас немного отстаем от лидеров в технике. Те бегут, а у наших движения несколько затянуты, они стараются катить по лыжне. А надо бежать. Поэтому нам следует немного перестроиться и в методическом плане", - заключил Лопухов.