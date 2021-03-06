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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжница Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых наград на чемпионатах мира

Норвежка завоевала 14-ю золотую медаль, победив на дистанции 30 км
Тереза Йохауг Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тереза Йохауг
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 6 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла марафон с общего старта на дистанции 30 км классическим стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.

Йохауг завоевала 14-ю золотую награду чемпионатов мира и сравнялась по этому показателю с советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе, ныне возглавляющей Федерацию лыжных гонок России.

Больше золотых наград на мировых первенствах завоевала норвежка Марит Бьорген (18).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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