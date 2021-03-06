Лыжница Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых наград на чемпионатах мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 6 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла марафон с общего старта на дистанции 30 км классическим стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.

Йохауг завоевала 14-ю золотую награду чемпионатов мира и сравнялась по этому показателю с советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе, ныне возглавляющей Федерацию лыжных гонок России.

Больше золотых наград на мировых первенствах завоевала норвежка Марит Бьорген (18).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.