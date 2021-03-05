Непредсказуемая гонка с предсказуемым концом. Российские лыжники в эстафете вновь вторые

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Мужская эстафета на лыжном чемпионате мира в Оберстдорфе подарила болельщикам немало сюжетных поворотов, однако ее итог оказался ожидаемым: победу вновь одержали норвежцы, российская команда финишировала второй. Надежду прервать гегемонию норвежцев на первом этапе подарил Алексей Червоткин, однако стартовавший следом Иван Якимушкин ее похоронил, откатившись на шестое место. На заключительном этапе в борьбе за золото сошлись Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Норвежский суперспринтер на последнем подъеме оторвался от преследователя и принес своей команде победу. Расстановка российской команды на гонку была такой: Червоткин и Якимушкин бежали этапы классическим стилем, Артем Мальцев и Большунов - свободным. На бумаге такой расклад гарантировал второе место, особенно учитывая тот факт, что олимпийский призер Денис Спицов и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов из-за травм досрочно завершили вступление на турнире.

Финиш, который заставил понервничать всех болельщиков



Большунов и Клебо зарубились за золото в концовке эстафеты на ЧМ ⛷️



В итоге у наших – второе место, но это все равно было невероятно pic.twitter.com/0IDCnCBnBB — Матч ТВ (@MatchTV) March 5, 2021

Не удержали У Червоткина в карьере были неудачно проведенные эстафеты на главных стартах сезона, самая памятная - на Олимпиаде в Пхёнчхане. Выступление в Оберстдорфе позволит забыть о былых провалах: Червоткин выдал феноменальный этап, на финише ближайшему преследователю он привез 45 секунд. Сохранение такого отрыва к заключительному этапу гарантировало бы российской команде победу, однако радость была недолгой - уже на втором этапе команда не только растеряла завоеванное преимущество, но и пропустила вперед несколько сборных, в том числе норвежскую.

"Нельзя всю вину перекладывать на сервис, они сделали все, что могли, - сказал Якимушкин после гонки. - Видимо, я недоработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше. Проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое случается. Я старался делать все, что мог, но стало тяжело, когда меня так легко догнали". Стартовавший следом Артем Мальцев сумел удержаться в группе лидеров, передав Большунову 30-секундное отставание. Лидер российской сборной не стал мириться со вторым местом и ринулся в погоню за Клебо. Норвежец, в свою очередь, не стал упираться, дав главному конкуренту последних лет догнать себя. Он понимал, что на финише все равно окажется лучше, только в Оберстдорфе он доказывал это уже дважды - в личном и командном спринтах. "Все прекрасно понимали, что серебро - наша награда, - сказал тренер Большунова Юрий Бородавко. - При равных составах серебро должно быть железно нашим, мы взяли свое. Алексей Червоткин на первом этапе подарил нам надежду, создал отрыв, но, к сожалению, из-за погодных условий или в силу состояния спортсмена [Ивана Якимушкина] мы не смогли удержать это преимущество. На сегодня бороться с норвежцами можно, только имея к последнему этапу отрыв, чтобы заставить Клебо работать самостоятельно и догонять. На сегодня в очной борьбе на финише с ним бороться очень сложно.

Большунов после гонки не был рад завоеванной медали. "Серебро, неплохо, - сказал Большунов. - Но если бы я обыграл его, то был бы доволен, а так чему радоваться?" Российская команда никогда не завоевывала золото чемпионатов мира в эстафете, это удавалось только советским лыжникам, которые в 1982 году разделили первое место с норвежцами. С тех пор норвежцы выиграли эстафету 15 раз из 18, в том числе и на прошлом чемпионате мира в 2019 году в Зефельде. Тогда российская команда тоже стала второй. "Конечно, хочется их обыграть, но пока не получается. Был вариант сегодня, но лыжи на втором этапе не сработали. Хотя бы 10-15 секунд [отрыва], и тогда бы гонка сложилась по-другому", - отметил Большунов. В ожидании нового "короля лыж" Большунов постарается взять реванш в марафоне - заключительной гонке на чемпионате мира. Она пройдет в воскресенье, 7 марта. Если он одержит победу, то удостоится неофициального звания "король лыж". Его получают спортсмены, которые на чемпионате мира или Олимпийских играх одерживают победы на дистанциях 30 и 50 км. В скиатлоне Большунов победу уже одержал, теперь всего мысли связаны с "полтинником".

"Я не буду сейчас забегать вперед и говорить, чего ждать от сына на воскресном "полтиннике". Он сам знает, что делает. Тренируется и понимает, как надо поступать", - сказал отец спортсмена Александр Большунов - старший. Первым "королем лыж" принято считать советского спортсмена Владимира Кузина. На чемпионате мира 1954 года он получил из рук шведского короля кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции". Затем "королями лыж" становились Матти Райвио (Финляндия), Николай Зимятов (СССР), Гунде Сван (Швеция), Мика Мюллюля (Финляндия), Петтер Нортуг (Норвегия). Норвежцы после победы в эстафете укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград. Вторыми идут австрийцы (3-0-2), третьими - шведы (2-2-2). Россияне делят четвертое место с командой Германии (1-2-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.