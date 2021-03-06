Тренер сборной России по регби подвел итоги первого матча на чемпионате Европы

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби обыграла команду Румынии в матче первого тура чемпионата Европы благодаря дисциплине и слаженности действий, заявил журналистам после встречи в субботу главный тренер российской сборной Лин Джонс.

"Многие могут не понимать, насколько сильна румынская сборная, это очень мощная команда, и неудивительно, что в начале они вели. До игры и в перерыве игрокам напоминали о том, что решать будут последние 10 минут, хорошая дисциплина, слаженные действия в последние 10 минут", - сказал Джонс.

По словам наставника российских регбистов, значительная часть проблем сборной России заключалась в отсутствии веры в себя. "Мы все прекрасно понимаем, и люди, понимающие регби, могут сами видеть, что и схватка улучшилась, и мол улучшился. Еще не идеально, есть над чем работать, но они явно становятся лучше. Основная задача - создать такую сборную России, против которой будет тяжело играть противнику", - сказал тренер, отметив, что в рамках чемпионата Европы российскую сборную могут ожидать как победы, так и поражения, поскольку "ситуация изменилась, и каждая команда хороша и опасна".

В субботу на стадионе "Фишт" в Сочи российские регбисты обыграли команду Румынии в матче первого тура чемпионата Европы со счетом 18:13. Все очки российской команде принес Рамиль Гайсин.

Российская команда занимает в турнирной таблице первое место, набрав четыре очка, румыны идут вторыми с одним очком в активе. В следующем матче россияне 20 марта примут действующего чемпиона Европы - сборную Грузии, команда Румынии 13 марта в гостях сыграет против португальцев.