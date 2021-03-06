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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России обыграла команду Румынии в первом матче чемпионата Европы по регби

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 18:13
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Российские регбисты обыграли команду Румынии в матче первого тура чемпионата Европы. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 18:13 в пользу сборной России.

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Все очки российской команде принес Рамиль Гайсин.

Российская команда занимает в турнирной таблице первое место, набрав четыре очка, румыны идут вторыми с одним очком в активе. В следующем матче россияне 20 марта примут действующего чемпиона Европы - сборную Грузии, команда Румынии 13 марта в гостях сыграет против португальцев.

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