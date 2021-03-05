Тренер российских регбистов рассказал о состоянии команды перед стартом чемпионата Европы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби находится в бодром состоянии, вся команда ждет начала чемпионата Европы и возобновления соревнований после большого перерыва. Об этом журналистам в пятницу рассказал главный тренер сборной России по регби Лин Джонс.

В субботу сборная России в стартовом матче чемпионата Европы по регби встретится с командой Румынии. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

"Не могу сказать точно, чего ждать, у нас был большой перерыв, мы очень долго ждали возобновления соревнований. В этом году все команды будут очень сильными, уверен, что все сборные имели достаточно времени для подготовки, но только в день матча, на поле, мы поймем, что из этого получилось, - отметил Джонс. - Вся российская команда находится в очень бодром состоянии и ждет не дождется, когда снова возобновятся соревнования".

"Если говорить о части игр, которые мы успели провести, то это были внутренние, дружеские мероприятия. Возможно, не стоит говорить о нашем преимуществе над румынской сборной из-за этих игр. Румынскую сборную отлично тренируют, это сильная, мощная и опасная команда. Их подход, стиль - это будущее регби", - добавил Джонс.