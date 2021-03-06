Российский боец UFC Аскаров не чувствовал ног из-за сгонки веса

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта./ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров перестал чувствовать ноги во время сгонки веса перед турниром в Лас-Вегасе. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Абдула Абдулаев.

"Его уже ноги не слушались, он их не чувствовал. И стало плохо. Поэтому решили эти граммы уже не сгонять", - сказал Абдулаев.

Аскаров ранее не смог уложиться в лимит весовой категории, превысив его на 250 граммов. Он отдаст 20% гонорара своему сопернику Джозефу Бенавидесу.

Поединок пройдет на турнире UFC 249 в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.