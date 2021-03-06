Гайсин: российские регбисты не были заинтересованы в лишней интриге в матче с румынами

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби, обыгравшая команду Румынии в матче первого тура чемпионата Европы, не была заинтересована в лишней интриге по ходу встречи. Об этом в субботу после встречи заявил журналистам игрок российской сборной Рамиль Гайсин, который принес команде все очки.

Встреча завершилась со счетом 18:13.

"По ходу игры видно было, что мы начали хорошо, потом румыны занесли попытку, индивидуально игрок обыграл, конечно, молодец в этом плане. Но мы собрались, по три очка догоняли, в итоге обогнали. Удавалось, все контролировали, но концовка, конечно, смазалась. Такая интрига, конечно, никому не нужна была - ни нам, ни болельщикам", - сказал Гайсин.

Российская команда занимает в турнирной таблице первое место, набрав четыре очка, румыны идут вторыми с одним очком в активе. В следующем матче россияне 20 марта примут действующего чемпиона Европы - сборную Грузии, команда Румынии 13 марта в гостях сыграет против португальцев.