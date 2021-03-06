"Ротор" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 6 марта. Волгоградский "Ротор" сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Химки" не проигрывают в чемпионате России на протяжении восьми матчей, одержав в этих встречах шесть побед и дважды сыграв вничью. В последний раз "Химки" потерпели поражение в РПЛ 1 ноября 2020 года, тогда команда на своем поле проиграла петербургскому "Зениту" (0:2). Также "Химки" прервали серию "Ротора" из трех побед в чемпионате страны.
Матч первого круга между командами также завершился вничью - 1:1. В турнирной таблице "Ротор" занимает 13-е место, набрав 18 очков, "Химки" с 29 очками идут 10-ми. В предыдущем сезоне команды играли во втором по силе дивизионе.
В следующем туре "Ротор" 13 марта в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Химки" 12 марта примут "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Сочи
|20
|10
|6
|4
|32-22
|36
|4
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-23
|35
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Динамо
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|7
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|8
|Краснодар
|20
|9
|4
|7
|37-21
|31
|9
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|10
|Химки
|21
|8
|5
|8
|26-31
|29
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|20
|4
|10
|6
|18-25
|22
|13
|Ротор
|21
|4
|6
|11
|12-31
|18
|14
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13