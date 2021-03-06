"Ротор" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 6 марта. Волгоградский "Ротор" сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Химки" не проигрывают в чемпионате России на протяжении восьми матчей, одержав в этих встречах шесть побед и дважды сыграв вничью. В последний раз "Химки" потерпели поражение в РПЛ 1 ноября 2020 года, тогда команда на своем поле проиграла петербургскому "Зениту" (0:2). Также "Химки" прервали серию "Ротора" из трех побед в чемпионате страны.

Матч первого круга между командами также завершился вничью - 1:1. В турнирной таблице "Ротор" занимает 13-е место, набрав 18 очков, "Химки" с 29 очками идут 10-ми. В предыдущем сезоне команды играли во втором по силе дивизионе.

В следующем туре "Ротор" 13 марта в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Химки" 12 марта примут "Ростов".