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Футбол в России

"Ротор" и "Химки" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 6 марта. Волгоградский "Ротор" сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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"Химки" не проигрывают в чемпионате России на протяжении восьми матчей, одержав в этих встречах шесть побед и дважды сыграв вничью. В последний раз "Химки" потерпели поражение в РПЛ 1 ноября 2020 года, тогда команда на своем поле проиграла петербургскому "Зениту" (0:2). Также "Химки" прервали серию "Ротора" из трех побед в чемпионате страны.

Матч первого круга между командами также завершился вничью - 1:1. В турнирной таблице "Ротор" занимает 13-е место, набрав 18 очков, "Химки" с 29 очками идут 10-ми. В предыдущем сезоне команды играли во втором по силе дивизионе.

В следующем туре "Ротор" 13 марта в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Химки" 12 марта примут "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА21124537-1940
3Сочи20106432-2236
4Спартак20105533-2335
5Ростов20103726-2233
6Динамо20103726-2233
7Локомотив2094723-2531
8Краснодар2094737-2131
9Рубин2094726-2531
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал20410618-2522
13Ротор21461112-3118
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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