Четверо россиян отправятся на ЧМ по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр"

ТАСС, 6 марта. Федерация фристайла России опубликовала состав сборной России на чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр", который пройдет в американском Аспене. Об этом сообщает пресс-служба федерации.