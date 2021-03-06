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Зимние олимпийские виды спорта

Четверо россиян отправятся на ЧМ по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр"

Российскую команду на мировом певенстве представят Дмитрий Мулендеев, Дмитрий Макаров, Анастасия Таталина и Лана Прусакова

ТАСС, 6 марта. Федерация фристайла России опубликовала состав сборной России на чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр", который пройдет в американском Аспене. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Российскую команду на чемпионате мира представят Дмитрий Мулендеев, Дмитрий Макаров, Анастасия Таталина и Лана Прусакова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступаят в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир пройдет с 10 по 16 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
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