{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Рондон заявил, что пока не готов делать долгосрочные прогнозы относительно будущего в ЦСКА

В субботу новичок армейского клуба забил дебютный гол за команду

ТАСС, 6 марта. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Саломон Рондон отметил, что ему нравится в команде, но затруднился ответить на вопрос о своем будущем в клубе. Комментарий венесуэльского форварда приводит издание "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Первый гол Рондона помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в матче Российской премьер-лиги

Рондон выступает за ЦСКА на правах аренды, права на него принадлежат китайскому клубу "Далянь Ифан". В субботу он забил свой первый гол в составе армейцев, отличившись в матче чемпионата России с грозненским "Ахматом" (2:0).

"Мне нравится в ЦСКА, сегодня я забил свой первый гол, - сказал Рондон. - Посмотрим, что будет дальше, трудно сказать что-то сейчас. Прошло только три недели, я сыграл три игры. Сейчас я сконцентрирован на своей игре".

Ранее Рондон уже выступал в России за казанский "Рубин" (2012-2014) и петербургский "Зенит" (2014-2015). В составе "Зенита" он стал чемпионом России и обладателем кубка страны. В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

ЦСКА после 21 матча Тинькофф - Российской премьер-лиги набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Теги
Российский футбол
ЧМ-2022 по футболу
В Южной Америке перенесли мартовские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года
Данное решение связано с невозможностью вовремя собрать всех южноамериканских футболистов для участия в играх
Читать полностью