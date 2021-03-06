Рондон заявил, что пока не готов делать долгосрочные прогнозы относительно будущего в ЦСКА

ТАСС, 6 марта. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Саломон Рондон отметил, что ему нравится в команде, но затруднился ответить на вопрос о своем будущем в клубе. Комментарий венесуэльского форварда приводит издание " Спорт-Экспресс ".

Рондон выступает за ЦСКА на правах аренды, права на него принадлежат китайскому клубу "Далянь Ифан". В субботу он забил свой первый гол в составе армейцев, отличившись в матче чемпионата России с грозненским "Ахматом" (2:0).

"Мне нравится в ЦСКА, сегодня я забил свой первый гол, - сказал Рондон. - Посмотрим, что будет дальше, трудно сказать что-то сейчас. Прошло только три недели, я сыграл три игры. Сейчас я сконцентрирован на своей игре".

Ранее Рондон уже выступал в России за казанский "Рубин" (2012-2014) и петербургский "Зенит" (2014-2015). В составе "Зенита" он стал чемпионом России и обладателем кубка страны. В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

ЦСКА после 21 матча Тинькофф - Российской премьер-лиги набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице.