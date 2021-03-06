СКА повел со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского "Динамо"

ТАСС, 6 марта. Петербургский СКА в овертайме одержал победу над минским "Динамо" со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Минске в присутствии 11 913 зрителей.

"Динамо" отыгралось за три секунды до сирены и победило "Северсталь" в матче плей-офф КХЛ

В составе СКА шайбы забросили Артем Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30), Игорь Ожиганов (47) и Линден Вей (79). У хозяев отличились Алексей Протас (34), Павел Варфоломеев (40) и Илья Шинкевич (56). На 40-й минуте матча за атаку в область головы и шеи дисциплинарный штраф до конца игры получил нападающий СКА Иван Морозов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу СКА. В двух предыдущих встречах петербуржцы одержали победы со счетом 4:2 и 6:4. Следующий матч пройдет в Минске 8 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом - минское "Динамо" (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2020/21), команда ни разу не преодолевала первый раунд.