Матч 27-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - ЦСКА пройдет 25 апреля

ТАСС, 6 марта. Встреча 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА пройдет 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата и Бетсити - Кубка России сезона-2020/21. В частности, матч 25-го тура "Локомотив" - "Спартак" пройдет 11 апреля, "Краснодар" в 26-м туре примет "Зенит" 17 апреля, в 28-м туре "Зенит" 2 мая на своем поле встретится с "Локомотивом", в 29-м туре 8 мая состоятся матчи "Локомотив" - "Динамо" и ЦСКА - "Краснодар".

В пресс-службе РПЛ пояснили, с чем связаны поздние сроки публикации календаря. "В этом году два больших праздника - Пасха и День Победы - выпадают на два воскресенья подряд (2 и 9 мая), поэтому потребовалось некоторое время, чтобы согласовать календарь оставшихся матчей Тинькофф - РПЛ с правоохранительными органами. В целом при составлении календаря мы старались придерживаться следующих принципов: каждый уик-энд по возможности завершается матчем повышенного интереса; участники Бетсити - Кубка России должны быть в равных условиях и сохранять недельный цикл подготовки. 9 мая матчи не проводятся в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Победы", - сообщили в пресс-службе.

Встречи заключительного тура традиционно проходят в один день и начинаются в одно время. В этом сезоне матчи 30-го тура запланированы на 16 мая, начало - в 14:00 мск.

Также стало известно, что матчи полуфинала Кубка России пройдут 21-22 апреля, а решающий матч турнира - 12 мая. Место проведения финала на данный момент неизвестно.