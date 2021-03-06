Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко 7 марта проведет первый матч после операции

ТАСС, 6 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко 7 марта проведет первый матч в сезоне, он выйдет на лед в игре регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса". Об этом в Instagram сообщила жена спортсмена Яна Тарасенко.

В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Матч против "Лос-Анджелеса" начнется в 05:00 мск.

"Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления, важный для нас день, - написала Яна Тарасенко. - У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от "инсайдеров" и прогнозы, что "ничего уже не будет как прежде", нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше".

27 февраля главный тренер "Сент-Луиса" Крейг Беруби сообщил, что Тарасенко может сыграть за команду в одном из ближайших матчей.

"Сент-Луис" набрал 30 очков в 24 матчах и занимает вторую строчку в таблице Западного дивизиона. За команду также выступает нападающий Иван Барбашев, он пока не может играть из-за травмы.

Тарасенко 29 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.