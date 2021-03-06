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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: шорт-трекист Елистратов продолжает показывать высокий класс на чемпионате мира

В субботу россиянин завоевал две медали
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева Александр Щербак/ТАСС
Описание
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов продолжает демонстрировать свой высокий класс на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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В субботу Елистратов занял второе место на дистанции 500 м на чемпионате мира по шорт-треку, а также выиграл бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров. Соревнования проходят в нидерландском Дордрехте.

"Мы рассчитывали, что Костя Ивлеев сможет пробиться в финал и побороться за медали на своей коронной дистанции 500 метров. Радостно за Семена, он по-прежнему демонстрирует высокий класс и даже на своей непрофильной дистанции выигрывает серебро. Показалось, что 1 500 метров дались ему тяжеловато, но и там он сумел завоевать награду. У него хорошая позиция для борьбы за многоборье завтра", - сказала Барышева.

30-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2018. На его счету одна золотая, две серебряные и пять бронзовых медалей чемпионатов мира, 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств.

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