Россиянин Елистратов стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате мира по шорт-треку

ТАСС, 6 марта. Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 500 м на чемпионате мира по шорт-треку. Соревнования проходят в нидерландском Дордрехте.

Россиянин Елистратов стал третьим на дистанции 1 500 м на чемпионате мира по шорт-треку

Победу одержал Шаоан Лю из Венгрии, преодолевший дистанцию за 4,524 секунды, третьим стал итальянец Пьетро Сигель (40,673 секунды). Россиянин показал время 40,603 секунды.

В женском финальном забеге на 500 м россиянка Софья Просвирнова упала на старте и не смогла финишировать. Победу одержала нидерландка Сюзанне Схюлтинг (42,661), второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (42,719), третье - Селма Паустма из Нидерландов (42,850).

Ранее в субботу 30-летний Елистратов завоевал бронзовую награду чемпионата мира на дистанции 1 500 м. Также он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2018. На его счету одна золотая, две серебряных и пять бронзовых медалей чемпионатов мира, 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Как и на чемпионате мира по конькобежному спорту, в случае побед российских спортсменов вместо гимна будет исполняться музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится 7 марта.