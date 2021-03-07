Дубль Мораты помог "Ювентусу" одержать волевую победу над "Лацио" в игре чемпионата Италии

ТАСС, 7 марта. "Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Счет на 14-й минуте открыл полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа. На 39-й минуте Адриен Рабьо сравнял счет, а во втором тайме форвард "Ювентуса" Альваро Мората оформил дубль, отличившись на 57-й и 60-й минутах.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает третье место, набрав 52 очка, "Лацио" с 43 очками идет седьмым.

В следующем туре "Ювентус" 14 марта в гостях сыграет с "Кальяри", а "Лацио" 12 марта примет "Кротоне". Кроме того, "Ювентусу" 9 марта предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Порту".

Ранее в субботу "Беневенто" в гостях сыграл вничью со "Специей" (1:1), дебютный мяч в составе "Беневенто" забил аргентинский форвард Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА. Также в субботу "Удинезе" на своем поле обыграл "Сассуоло" (2:0).