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Футбол в Италии

Дубль Мораты помог "Ювентусу" одержать волевую победу над "Лацио" в игре чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 3:1
Альваро Мората EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Альваро Мората
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 7 марта. "Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Счет на 14-й минуте открыл полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа. На 39-й минуте Адриен Рабьо сравнял счет, а во втором тайме форвард "Ювентуса" Альваро Мората оформил дубль, отличившись на 57-й и 60-й минутах.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает третье место, набрав 52 очка, "Лацио" с 43 очками идет седьмым.

В следующем туре "Ювентус" 14 марта в гостях сыграет с "Кальяри", а "Лацио" 12 марта примет "Кротоне". Кроме того, "Ювентусу" 9 марта предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Порту".

Ранее в субботу "Беневенто" в гостях сыграл вничью со "Специей" (1:1), дебютный мяч в составе "Беневенто" забил аргентинский форвард Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА. Также в субботу "Удинезе" на своем поле обыграл "Сассуоло" (2:0).

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