Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко прокомментировал свой первый матч в сезоне НХЛ

В воскресенье Тарасенко принял участие в гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (3:4 ОТ). Для россиянина эта встреча стала первой в сезоне. Он провел на льду 15 минут 40 секунд, нанес четыре броска в створ и завершил встречу с показателем полезности "-2". В сентябре 2019 года он перенес третью за 2,5 года операцию на плече.

"Возможность играть - это привилегия. Я скучал по этому. Это довольно волнительный день для меня. Испытываю приятные ощущения, не буду врать", - сказал российский форвард.

Тарасенко 29 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 508 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.