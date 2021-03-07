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Новый чемпион UFC Стерлинг пройдет дополнительное обследование после боя с Яном

В воскресенье россиянин был дисквалифицирован из-за удара коленом в партере и лишился титула чемпиона UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств американец Алджамейн Стерлинг пройдет дополнительное медицинское обследование после поединка с россиянином Петром Яном. Об этом ТАСС сообщили в команде Стерлинга.

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В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере в четвертом раунде и лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Это строгое и грубое нарушение. Алджамейн пройдет дополнительное обследование", - сообщили в команде американца.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

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