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ММА

Стерлинг не принял пояс чемпиона UFC после боя с Яном

В воскресенье россиянин проиграл американцу дисквалификацией из-за запрещенного удара коленом

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг не принял пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье Ян проиграл дисквалификацией Стерлингу и лишился титула чемпиона UFC. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в партере в четвертом раунде.

После поединка американский боец оставил пояс в клетке, не приняв его.

В активе 28-летнего Яна в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

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