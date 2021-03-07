Шлеменко считает, что UFC нужно провести реванш Ян - Стерлинг

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Проведение боя-реванша в смешанных единоборствах между Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом было бы самым правильным решением после того, как в прошедшем в воскресенье поединке соперников россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар. Такое мнение ТАСС высказал российский боец, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

"Почему случился запрещенный удар коленом? Просто спортсмен совершил необдуманные действия, я так считаю, но надо об этом его самого спрашивать. Это не было сделано специально, он же не совсем глупый парень, зачем ему портить свою статистику и просто отдавать титул. Естественно, он не хотел этого", - считает Шлеменко.

"Что касается реванша, то он был бы закономерным исходом. Все-таки точка не поставлена, и победа такой ценой напрашивается на реванш", - добавил собеседник ТАСС.