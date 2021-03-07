Петр Ян вел по судейским запискам в поединке UFC против Стерлинга до дисквалификации

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Судьи отдавали преимущество Петру Яну в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Алджамейном Стерлингом до нарушения правил со стороны россиянина. Это следует из судейских записок, поступивших в распоряжение ТАСС.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).