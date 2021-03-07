Петр Ян вел по судейским запискам в поединке UFC против Стерлинга до дисквалификации

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Судьи отдавали преимущество Петру Яну в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Алджамейном Стерлингом до нарушения правил со стороны россиянина. Это следует из судейских записок, поступивших в распоряжение ТАСС.
В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
#UFC259 Official Scorecard: Petr Yan vs Aljamain Sterling (@FunkMasterMMA)— UFC News (@UFCNews) March 7, 2021
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Согласно запискам, Ян лидировал у двоих судей со счетом 29:28. Еще один судья считал, что ведет Стерлинг - 29:28.
Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.