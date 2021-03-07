Сотскова стала девятым российским спортсменом, отбывающим наказание за фальсификацию

3 марта исполком Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать на 10 лет Сотскову на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа 2020 года. На следующий день пресс-служба Российского антидопингового агентства в релизе, размещенном на сайте, указала, что спортсменка была признана виновной в нарушении трех пунктов "Общероссийских антидопинговых правил": "Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"; "Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода"; "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица".

Кроме Сотсковой за фальсификацию документов также отбывают наказание тяжелоатлеты Константин Рощупкин и Александра Самуйлова, легкоатлетка Ксения Савина, хоккеист Александр Титов, пауэрлифтеры Наринэ Котенко и Лусинэ Хачатурян, а также представители армрестлинга Дзамболат Цориев и Абдула Эльдаров.

Сотсковой 20 лет, она является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.