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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунов не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения по итогам марафона

Лидировавший перед последним поворотом россиянин финишировал третьим, но поднялся на второе место после дисквалификации Йоханнеса Клебо

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения по итогам марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Лидировавший перед последним поворотом Большунов пропустил в конце гонки вперед двух норвежцев. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо пересек финиш первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен, но позднее Клебо был дисквалифицирован.

После финиша Большунов швырнул очки в снег. В зоне переодевания лыжник ушел в угол, где несколько минут не мог успокоиться: ругался, закрывал лицо руками, обхватывал голову.

Ранее на чемпионате мира в Германии Большунов выиграл скиатлон на 30 км, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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