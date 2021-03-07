ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения по итогам марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Большунов стал вторым в лыжном марафоне на чемпионате мира после дисквалификации Клебо

Лидировавший перед последним поворотом Большунов пропустил в конце гонки вперед двух норвежцев. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо пересек финиш первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен, но позднее Клебо был дисквалифицирован.

После финиша Большунов швырнул очки в снег. В зоне переодевания лыжник ушел в угол, где несколько минут не мог успокоиться: ругался, закрывал лицо руками, обхватывал голову.

Ранее на чемпионате мира в Германии Большунов выиграл скиатлон на 30 км, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте.