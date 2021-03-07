Ягудин сравнил историю с переходом Косторной к Тутберидзе с сериалом "Санта-Барбара"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что ситуация в российском фигурном катании, в частности возвращение чемпионки Европы Алены Косторной к своему предыдущему тренеру Этери Тутберидзе, напоминает известный сериал "Санта-Барбара". Таким мнением Ягудин поделился с журналистами.

По ходу текущего сезона в российском фигурном катании произошло несколько громких переходов. Летом из группы Тутберидзе в академию Плющенко ушли Косторная и Александра Трусова, в сентябре в группу Тутберидзе вернулась серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, которая после Игр уезжала тренироваться в Торонто. Накануне в эту же группу обратно взяли и Косторную.

"Реальная "Санта-Барбара", тут федерация ничего не знает, а там все знают, тут говорят: "У меня никаких претензий финансовых", а там есть претензии. Это какая-то фигурнокатательная "Санта-Барбара", - подчеркнул Ягудин. - В какой-то степени это негатив, но иногда это добавляет обороты интереса к фигурнокатательному миру".

"Только результаты соревнований покажут правильность возвращения [Косторной]. Результатов от ухода не было, посмотрим, что будет сейчас. Правильно или неправильно, мы никогда не знаем", - сказал Ягудин.

Спортсмен вспомнил свой переход из группы Алексея Мишина к тренеру Татьяне Тарасовой: "То же самое мне говорили: "Леш, ты совершаешь большую ошибку". Это было давление на мою психику, но у меня получилось".

"У кого-то не получается. Это жизнь и только результаты соревнований покажут правильность тех или иных движений, как на шахматной доске", - добавил он.